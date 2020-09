Ronald Bell, do Kool & the Gang e autor do hit ‘Celebration’, morre aos 68 anos

Cantor morreu em sua casa, nas Ilhas Virgens Americanas, na quarta-feira (9) e causa da morte não foi revelada

Reprodução/YouTube/ KoolandthegangShow Ronald Bell fez sucesso com a banda Kool & the Gang nas décadas de 70 e 80



Ronald Bell, cofundador do grupo Kool & the Gang, morreu na quarta-feira (9) aos 68 anos. A informação foi confirmada pelo empresário da banda, Angelo Ellerbee, mas a causa da morte não foi revelada. Bell estava em sua casa nas Ilhas Virgens Americanas, região do Caribe. Entre os hits que ele compôs e cantou ao lado dos companheiros, está a canção “Celebration”, de 1980. Bell fundou o Kool & the Gang com o seu irmão Robert e os amigos Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown e Ricky West em 1964. A banda estourou nos anos 70 fazendo sucesso na era disco, passando também pelo R&B e pop.

Em 2008, Bell afirmou à Reuters que “Celebration” era sua canção favorita. “Primeiro eu tinha dúvidas se ela seria um hit. Eu não fazia ideia. Mas ao longo de todos esses anos, há momentos no final do show, quando eu vejo todas as pessoas cantando essa música, e depois de uma hora, uma hora e meia de show você pede pra elas pularem e elas continuam pulando…Isso é algo impressionante pra mim”. O Kool & the Gang ganhou uma estrela na Calçada da Fama em 2015.