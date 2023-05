Nova autobiografia de Rita Lee fala sobre batalha contra o câncer; cantora lançaria obra neste mês

Lançamento do livro estava marcado para 22 de maio, no dia da Santa Rita de Cássia; artista escolheu data para celebrar seu aniversário

Reprodução/Instagram/roberto_de_carvalho Rita Lee recebeu alta hospitalar em março, mas não resistiu ao câncer de pulmão e morreu nesta segunda-feira, 8



A cantora Rita Lee, que não resistiu a um câncer de pulmão e morreu na última segunda-feira, 8, iria lançar a sua segunda autobiografia no final deste mês. No começo de março deste ano, logo após receber alta hospitalar, a Rainha do Rock anunciou que o novo livro biográfico, chamado de “Outra Autobiografia”, contará sua luta contra a doença e seu cotidiano durante a pandemia do novo coronavírus. O título faz referência à obra “Rita Lee: Uma Autobiografia”, lançado pela artista em 2016. Até o momento, o lançamento da obra segue marcado para 22 de maio, dia da Santa Rita de Cássia. A data, inclusive, passou a ser utilizada pela compositora como seu aniversário. Nascida em 31 de dezembro, o último dia do ano, ela queria uma festa apenas para si.

Na época em que anunciou a nova autobiografia, Ria Lee explicou o motivo de escrever um novo livro. “Quando decidi escrever Rita Lee: Uma autobiografia (2016), o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica”, escreveu a artista, no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rita Lee Jones (@ritalee_oficial)