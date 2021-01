Viajando, Luísa Sonza descobre que amigos quebraram porta da sua casa; assista

Cantora está em Fernando de Noronha e deixou alguns amigos ‘cuidando’ da sua residência

Reprodução/Instagram/luisasonza Luísa Sonza descobriu pelas redes sociais que amigos quebraram sua porta



A cantora Luísa Sonza levou um susto ao acordar nesta quinta-feira, 21, e ver que a porta da sua casa estava nos assuntos mais comentados do Twitter. Curtindo uns dias de folga em Fernando de Noronha com Vitão, a cantora anda desconectada e deixou alguns amigos “cuidando” da sua casa. O problema é que eles acabaram quebrando a porta da casa artista em meio a uma brincadeira. “Gente?”, postou Luísa nos stories com uma cara de brava. “Não sei o que vai me dá na cabeça às vezes, de achar que vai dar tudo certo deixar a casa com eles. Para quem não está entendendo, acordei com porta da Luísa no número um dos tt’s [trending topics]. Pensei: ‘Qual é o cancelamento hoje? Por que diabos já estão me cancelando?’. A gente já pensa o pior. Paralelo a isso, mensagens de Rafa e Lucas [amigos de Luísa]. Resumindo, quebraram a minha porta e ficou muito engraçado”, afirmou a cantora.

Nos vídeos postados por Luísa, ela demonstrou que levou tudo na brincadeira. “Não sei se eles são os melhores amigos ou os piores amigos. Eu me divirto, eu assistia aos stories e gritava no café da manhã rindo. Eu não consigo ficar brava, por isso que eles acabam com a minha casa. Acho engraçado, gosto da resenha, queria estar junto”, comentou a artista. Os influenciadores digitais Rafael Uccman e Lucas Guedez gravaram tudo o que aconteceu e pediram para a interprete de Modo Turbo não ficar brava com eles. Os vídeos estão bombando nas redes sociais e a cantora disse que não ligou de ver a porta quebrada, mas explicou que não agiria com essa tranquilidade toda se os amigos tivessem quebrado o vidro da casa dela.

SOCORRO EU TÔ RAXANO MTO COM O DESESPERO DA @rafauccman KKKKKKKKKKKKK tá mto bom sos #portadaluisa pic.twitter.com/lCnPGDrMJ8 — É o Dan caralhor (@oldanzx) January 21, 2021