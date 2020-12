Diretor de ‘Modo Turbo’ critica conduta profissional de Anitta e Luisa rebate: ‘Que se exploda’

Dona do hit ‘Desde Pro Play’ pediu desculpas para amiga pela indicação da Alaska Filmes; Pabllo Vittar ainda não se manifestou

Divulgação Clipe de "Modo Turbo"já atingiu cerca de 15 milhões de visualizações



Luísa Souza rebateu na tarde desta quarta-feira, 24, as críticas feitas por um dos diretores do videoclipe “Modo Turbo”, de Luísa Sonza com participação de Anitta e Pabllo Vittar. No Instagram da Alaska Filmes, Marco Lafer estava respondendo perguntas sobre a produção do vídeo que já atingiu cerca de 15 milhões de visualizações quando foi questionado sobre a maior dificuldade do vídeo. “Lidar com o ego e falta de caráter de uma celebridade em específico”, escreveu. Em seguida, Lafer foi questionado sobre como era trabalhar com a Anitta. “O que posso dizer é que a gente discorda completamente da conduta profissional da Anita. Nunca destratei ninguém da minha equipe. Não entendo porque alguém escolhe deliberadamente tratar mal as pessoas”, criticou a dona do hit “Desde Pro Play”.

“Acho que as pessoas escolheriam poupar sua energia se soubessem minha reação quando vejo falando mal de mim depois que já não está mais na minha presença”, escreveu Anitta em seu Twitter. Já Luísa publicou um posicionamento forte sobre a produtora. “Estou desapontada com o posicionamento e a falta de profissionalismo da produtora Alaska filmes. Sabemos como homens se sentem quando uma mulher bem sucedida e poderosa se impõe e é clara com o que ela quer, infelizmente”, rebateu. Anitta respondeu a amiga pedindo desculpas pela indicação. “Amiga, pelo menos o clipe ficou bonito, o resto, amor, que se exploda”, finalizou a loira. Pabllo Vittar ainda não se manifestou.

Estou desapontada com o posicionamento e a falta de profissionalismo da produtora Alaska filmes. Sabemos como homens se sentem quando uma mulher bem sucedida e poderosa se impõe e é clara com o que ela quer, infelizmente. — Luísa Sonza #MODOTURBO (@luisasonza) December 24, 2020

