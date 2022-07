Victor Pecoraro admite que traiu ex-mulher com Rayanne Morais: ‘Errei sim’

Ator fez um esclarecimento sobre o que motivou o fim do seu casamento de 13 anos com Renata Muller

Reprodução/Instagram/victorpecoraro Victor Pecoraro falou que se envolveu com Rayanne Morais antes de se separar



O ator Victor Pecoraro decidiu esclarecer o que motivou o fim do seu casamento de 13 anos com a blogueira Renata Muller. “Desde o início do casamento, nós tivemos uma indiferença muito grande. Isso não é motivo, mas sempre brigamos. Tivemos momentos bons e também tivemos uma turbulência muito grande. A gente desrespeitava um ao outro fisicamente, verbalmente e psicologicamente e chegou um ponto que isso começou a afetar até as nossas filhas”, comentou o artista, que é pai de Sophia e Rebekah. O ex-participante do reality show “A Fazenda 13” também admitiu que se envolveu com a atriz Rayanne Morais antes de pedir a separação. “Errei sim, não vou ser hipócrita de dizer que não fiz isso. Agora, onde eu errei? Errei de ter me precipitado e me envolver com uma pessoa, sendo que poderia ter esperado para isso e respeitar meu casamento de 13 anos, mas eu estava muito magoado e não quis esperar”, afirmou o ator em uma live no Instagram. “Pedi perdão pela atitude que tomei precipitada de me envolver com uma pessoa, mas não de me separar, isso já estava decidido no meu coração.”

Victor disse que a Rayanne não deve ser culpada pelo fim do seu casamento e confessou que foi ele quem tomou a iniciativa para que esse caso extraconjugal acontecesse. “O pivô não foi ela [Rayanne], o pivô foi o meu coração machucado, o coração da Renata machucado, foram nossos corações que nos distanciaram um do outro”, declarou o artista, que afirmou que atualmente está sozinho e procurando um lugar para ficar. Victor pretende engatar em um relacionamento com a atriz, que também já participou de “A Fazenda” e já foi casada com o cantor Latino, mas disse que isso só vai acontecer quando o processo de divórcio for concluído. “Não estou tendo relação com a Rayanne, a gente continua sendo amigo, mas no futuro a gente estará junto sim”, falou. Após o ex-marido fazer a live no Instagram, Renata compartilhou um post em suas redes sociais que diz: “Às vezes é melhor fingir que não está vendo certas coisas acontecendo para poder viver em paz”.