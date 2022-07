Ex de Latino diz que filhos do cantor são frutos de traição: ‘Mau caráter’

Rayanne Morais disse que esse foi o motivo do fim do seu casamento com o cantor de ‘Festa no Apê’

Reprodução/Instagram/rayannemorais/ Rayanne Morais rebateu comentário de Latino nas redes sociais



A atriz Rayanne Morais não gostou nada de um comentário feito pelo cantor Latino, seu ex-marido, em um post no Instagram no qual ela é apontada como o pivô da separação do ator Victor Pecoraro, que foi casado por 10 anos e teve duas filhas com Renata Muller. O dono do hit Festa no Apê deixou dois emojis de “vômito” do post da página de fofoca Play View. Na mesma publicação, Rayanne disparou contra Latino: “Não me confunda com você. Vai cuidar dos seus filhos Matheus e Valentina, que são frutos da sua traição comigo, aliás, esse foi o motivo da separação. Que bom que a matemática é exata, se não poderia inventar mais uma das suas mentiras. Mau caráter”. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de Latino, mas ainda não obteve retorno. A ex-participante de “A Fazenda” começou a namorar Latino em 2011 e o casamento deles aconteceu em 2014, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A separação aconteceu em pouco mais de um ano de casamento, em 2015. Os filhos de Latino citados pela atriz são frutos do envolvimento do cantor com a advogada Glaucia Deneno e com a modelo Jaqueline Blandy, sendo que a menina nasceu em 2012 e o menino em 2013.