Vídeo mostra bandidos invadindo casa de Ceará e Mirella Santos: ‘Pode ser gente conhecida’

Reação dos cachorros durante o assalto deixou o casal desconfiado; crime aconteceu na Sexta-feira Santa

Reprodução/Instagram/oceara Ceará divulgou imagens de assaltantes invadindo sua casa em São Paulo



O humorista Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará, divulgou vídeos que mostram o momento em que criminosos invadiram a casa que vive em São Paulo com a mulher, a influenciadora Mirella Santos. O assalto aconteceu na Sexta-feira Santa, dia 7, quando a família estava em um hotel fazenda. “Vou mostrar o vídeo do momento em que os bandidos entram na garagem da nossa casa, abrem o portão. Vou mostrar também o momento em que eles pegam o cofre com todos os pertences e saem. Algumas imagens eu não posso mostrar, são imagens que aparecem alguns detalhes dos marginais e do carro, porque estou sendo muito bem orientado pelo pessoal do Deic [Departamento Estadual de Investigações Criminais]”, declarou Ceará nos stories do Instagram nesta segunda-feira, 10.

Nas imagens, os criminosos aparecem de boné e máscara. O comportamento dos cachorros durante o assalto deixou o casal intrigado. “Olha o cachorro balançando o rabo, por isso que eu falo que pode ser gente conhecida. Olha os caras, os dois conseguiram pegar o cofre. Os cachorros de boa, estão brincando com eles. É muito triste isso”, comentou Ceará. O humorista também mostrou um vídeo em que os criminosos aparecem falando no celular e, na visão dele, eles provavelmente estavam pegando informações externas. “Estou mostrando isso aqui porque eu peço a ajuda de vocês”, comentou o artista. “Que a gente consiga chegar nessas pessoas, que prendam essas pessoas e que a lei ajude a não liberar essas pessoas porque não adianta recuperar a mercadoria, prender os bandidos e daqui a pouco libera e eles voltam a agir da mesma forma.” Mirella também comentou sobre o assalto em suas redes sociais. Chorando, ela afirmou que foi a pior Sexta-feira Santa da sua vida: “Roubaram todos os nossos pertences”.