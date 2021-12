Viih Tube abre o jogo e confirma traição de Bruno Magri: ‘Não vou fazer a pêssega’

Influenciadora disse que ‘mesmo corna’ não quer que o ex-namorado seja atacado nas redes sociais

Reprodução/Instagram/brunomagri/13.04.2021 Viih Tube namorou por três anos com Bruno Magri



A influenciadora digital Viih Tube confirmou nesta segunda-feira, 13, que foi traída pelo ex-namorado, o também influenciador Bruno Magri, e que esse foi um dos motivos do término do casal. O anúncio da separação aconteceu em outubro deste ano após três anos juntos e a traição veio à tona agora porque uma página de fofoca do Instagram divulgou que tinha recebido um vídeo de Bruno se relacionamento com outra mulher no carro. Essa gravação foi feita na época em que ele ainda namorava a ex-BBB. Com a repercussão, Viih fez uma série de stories se posicionando. “Eu sinto que estou tão leve, tão feliz, sinto que eu me achei, que estou sem medo de ser eu, estou sendo a minha versão mais real possível, então não vou fazer a pêssega e fingir que não estou vendo nada. É óbvio que eu estou vendo tudo”, afirmou.

A ex-participante do “BBB 21” aproveitou para explicar por que ela não quis tornar pública a traição quando se separou de Bruno. “Sabia sim da traição, foi um dos motivos do término, mas eu escolhi não expor porque não tinha necessidade. Já fui muito cancelada na internet e eu jamais desejaria isso para o Bruno, mesmo sendo corna. O término foi tranquilo, não teve briga, não teve xingamento, não teve gritaria, não teve ódio, não teve nada, só percebi que as coisas nunca mais seriam iguais”, contou. “Esse não foi o único motivo, a história que contei [na época da separação] que a gente já não encaixava mais, que as ideias não batiam mais, tudo é real, mas claro que a traição desencadeou isso em mim. Decidi perdoar, mas terminar. Perdoei pela libertação, para a gente seguir bem.”

Viih disse também que quer ficar remoendo o passado. “Agora está aparecendo mais coisa, mas não quero saber. Estou tão bem, tão feliz, não quero desenterrar isso. Mesmo corna, não taquem hate [ódio] nele [Bruno]”, concluiu. A influenciadora virou assunto nos últimos dias, pois participou e aproveitou bem a Farofa da Gkay. Viih beijou muito na comentada festa e um dos seus ficantes foi o ex-participante de “A Fazenda 12” Lipe Ribeiro – com quem Viih continua próxima e postado stories no Instagram. Em um deles, ela filmou o seu novo affair na cama e brincou: “Trate ficante como ficante”.