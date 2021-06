Viih Tube compra carro de luxo avaliado em cerca de R$ 400 mil: ‘Eu sou o velho da lancha’

Influenciadora e ex-participante do ‘BBB 21’ utilizou seu perfil no Instagram para compartilhar fotos de sua nova aquisição

Reprodução/Instagram @Viihtube Influenciadora mostrou o veículo para seus seguidores



A influenciadora digital e ex-participante do “Big Brother Brasil 21” Viih Tube movimentou as redes sociais ao mostrar sua nova aquisição: um carro de luxo avaliado em cerca de R$ 400 mil. A novidade foi apresentada por Viih Tube em seu perfil no Instagram, onde publicou fotos do veículo com a legenda: “Eu sou o velho da lancha”, fazendo referência ao meme que circula nas redes sociais. Em seus stories, a influenciadora mostrou o interior do veículo e brincou: “Hoje posso me achar com o carro, vai. Juro que é só hoje”. Nas últimas semanas, Viih também falou sobre seu novo apartamento, uma cobertura duplex, que foi comprado antes de sua entrada no ‘BBB 21’ e é avaliado em cerca de R$ 2 milhões.