‘Farofa da Gkay’: Último dia tem reconciliação com Carlinhos Maia, briga de Deolane Bezerra e mais

A dona da festa foi vista aos beijos com o cantor Kevi Jonny e Viih Tube mais uma vez saiu acompanhada por Lipe Ribeiro

Reprodução/Instagram/carlinhosmaia_.oficial/Twitter/08.12.2021 Gkay e Carlinhos Maia se reconciliaram na Farofa e dona do evento ficou com Kevi Jonny



A terceira noite da “Farofa da Gkay”, que terminou na madrugada desta quarta-feira, 8, foi marcada por mais uma reconciliação, desentendimento entre celebridades e, claro, muitos beijos. Após Solange Almeida e Xand Avião voltarem a se falar no palco do evento, foi a vez da dona da festa, Gkay, resolver um conflito com o influenciador Carlinhos Maia, que surpreendeu a tiktoker ao aparecer de surpresa no palco do evento com um buquê de flores. Eles estavam há três anos sem se encontrar pessoalmente e o reencontro foi marcado por muita emoção e chocorô. Carlinhos discursou e disse que acompanhou de longe todas as conquistas de Gkay, mas o motivo do distanciamento nunca foi especificado. “Eu sempre me importei. As coisas que a gente viveu no começo, que foram muito massa”, comentou o influenciador. “Você merece isso e muito mais, estou muito orgulhoso.”

Outro momento que está repercutindo nas redes sociais é o desentendimento envolvendo a advogada Deolane Bezerra e a Rainha Matos, que administra uma página de fofocar de mesmo nome no Instagram. Gravando stories no evento, a viúva de MC Kevin disse: “Gente, mais uma fofoqueira que estava falando de mim ontem, vou ver se ela fala agora na minha frente”. A advogada, e agora DJ, foi até a influenciadora e a confrontou: “Oi, Rainha Matos! Quer falar de mim na minha frente agora?”. A administradora da página de fofoca respondeu: “Para mim, doutora é quem doutorado”. Deolane rebateu: “Para você, porque você não entende da lei”. Rainha Matos então disse que a advogada falou que o trabalho dela não presta e a DJ confirmou: “Nem seu trabalho, nem você”.

A briga continuou nas redes sociais e a influenciadora disse que Deolane desmereceu o trabalho das páginas de fofoca e que se não fossem elas as pessoas não saberiam que a advogada existe. “Não falo dela no meu Instagram, nem bem, nem mal. Fim. Falei na cara dela, mas super constrangida. Não sou acostumada com barrado. Já ela”, escreveu. A presença do influenciador Victor Igoh na Farofa após anunciar o fim do seu noivado com Sthe Matos, que está confinada em “A Fazenda 13”, também atraiu olhares, mas o aguardado encontro com MC Mirella não aconteceu. Por outro lado, tem muito solteiro se beijando. Viih Tube foi vista mais uma vez com Lipe Ribeiro e vídeos de Gkay ficando com o cantor Kevi Jonny nos bastidores do show de Léo Santana viralizaram nas redes sociais.

