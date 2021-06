Ximbinha nega que foi preso com drogas e arma de fogo: ‘Indignado’

Ex-marido de Joelma disse que sua mãe estava indo ao hospital após passar mal com a notícia falsa

Reprodução/Instagram/ximbinhaoficiall/01.06.2021 Ximbinha gravou um vídeo negando que tenha sido preso em Belém



O guitarrista Ximbinha se pronunciou nas redes sociais após circular notícias de que ele havia sido preso na sua própria casa em Belém portando drogas e arma de fogo. O ex-marido da cantora Joelma gravou alguns stories no Instagram para tranquilizar os fãs. “Recebi bastante ligações após uma notícia que não tem nada a ver. Que maldade! Eu estou aqui, deitado na minha rede, tocando minha guitarra, compondo. Fiquei triste, mas uma notícia dessa dá até vontade de rir”, afirmou. Depois disso, o artista postou um outro vídeo em aparece bem mais sério e dizendo que está “indignado” com a notícia falsa que criaram sobre ele e contou que sua família “está em pânico”. “Fiquei muito triste não só por mim, mas pela minha família. Minha mãe, de 76 anos, nesse exato momento está indo para o hospital pelo monte de mentiras que inventaram”, declarou o músico, que enfatizou que vai tomar medidas legais contra quem divulgou as notícias inverídicas. O ex-integrante da Banda Calypso também ressaltou que tem ficado em casa cumprindo as medidas de isolamento social adotadas para conter o avanço da Covid-19. “Estou aqui na minha casa, há muito tempo que eu não saio, estou me cuidando, não peguei essa doença, o coronavírus. Estou em casa junto com a minha família”, finalizou.