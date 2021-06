Ex-BBB Arthur critica Copa América no Brasil: ‘Amo esporte, mas primeiramente amo a vida’

Atitude do crossfiteiro foi elogiada por seguidores que também não apoiam a decisão da Conmebol

Reprodução/Instagram/arthurpicoli/01.06.2021 Arthur Picoli disse nas redes sociais que é contra a decisão da Conmebol devido à pandemia



O ex-BBB Arthur Picoli comentou sobre a decisão da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) de realizar a Copa América 2021 no Brasil. O ex-participante do “BBB 21” expôs nas redes sociais que não concorda com essa decisão, que também envolve a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), devido ao grande número de mortes relacionadas à Covid-19. “Eu amo esporte, mas primeiramente eu amo a vida dos meus”, escreveu o crossfiteiro no Twitter nesta terça-feira, 1. Aos 26 anos, Arthur já foi vacinado contra a Covid-19, pois é licenciado e possui bacharel em educação física. O posicionamento do ex-BBB sobre a Copa América agradou muitos seguidores. “Isso é um absurdo!!! É uma falta de respeito enorme com as famílias em luto e um descaso com a saúde da população. Obrigada por usar sua influência para se posicionar sobre isso! Precisamos de vacina”, comentou uma seguidora. “Enquanto só pensarem em dinheiro, ainda haverá muitas mortes E várias tragédias. O esporte é importante? É sim, mas a vida é muito mais”, escreveu outra. “Muitas vidas já foram perdidas e não precisamos de mais sofrimento. Os casos permanecem aumentando e isso só trará mais problemas para a população brasileira. Espero que os Estados rejeitem sediar os jogos”, acrescentou mais uma.

Arthur foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 1, pois participou de forma remota do “Encontro”. O brother contou para Fátima Bernardes que estava em Conduru, no Espírito Santo, região que ficou famosa no “BBB 21” por sempre ser citada pelo brother no reality. Durante o papo, o ex-BBB comentou que depois que saiu do programa recebeu várias propostas para fazer procedimentos estéticos, mas não aceitou. “Quando eu saí do BBB me ofereceram vários procedimentos estéticos. Na hora fiquei meio desesperado. Mas tem que consertar o quê? Não tive interesse e não fiz, os fãs também não me incentivaram [a não fazer]”, contou o crossfiteiro. No entanto, ele também confessou que mudaria um detalhe no seu rosto. “O que me incomoda um pouco no meu rosto é o meu nariz, que mexe quando eu falo. Isso eu vou corrigir, sim”, explicou. Sobre Carla Diaz, atriz com quem o capixaba viveu um affair dentro do jogo, ele disse: “A gente já conversou sim, mas é muito trabalho, cada um no seu [espaço]. Eu em Conduru e ela está no Rio, eu acredito. Então, os dois estão trabalhando muito e é isso o que eu posso falar”.

Número absurdo de mortes e casa: a Envolvidos: Bora fazer a Copa América no Brasil 🤦🏼‍♂️ Eu AMO esporte, mas primeiramente eu amo a VIDA dos meus. ✌🏻 — Arthur Picoli 🎮 (@arthurpicoli) June 1, 2021