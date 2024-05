Viih Tube e Eliezer anunciam nome do segundo filho

Em um vídeo publicado nas redes sociais, casal apresentou quatro opções e foi as eliminando até restar apenas uma

O casal de influenciadores Viih Tube e Eliezer compartilhou nas redes sociais o nome do segundo filho do casal. Em um vídeo que emocionou os fãs, eles revelaram que o nome escolhido para o bebê é Ravi, que significa sol. Com Lua, de 1 ano, como primogênita, Viih comentou: “Estou tão feliz com a chegada do nosso Sol”. Além disso, a influenciadora revelou que o pequeno já tem até uma conta nas redes sociais, seguindo o mesmo padrão adotado para Lua durante a gestação. Recentemente, a ex-BBB passou por um susto ao ter um sangramento inesperado, causado por um descolamento de placenta após uma virose durante uma viagem em família. Apesar do ocorrido, a gravidez não foi considerada de risco, pois o descolamento foi pequeno.

