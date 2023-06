Viih Tube pede separação de Eliezer após descobrir ‘traição’

Casal se pronunciou nas redes sociais depois do pedido inesperado da influenciadora: ‘Achei que estava debochando da minha cara’, admite o ex-BBB

Reprodução/Instagram/viihtube Lua é a primeira filha de Viih Tube e Eliezer



O ex-BBB Eliezer usou as redes sociais nesta quinta-feira, 22, para contar aos seguidores que a esposa, a influenciadora e também ex-BBB Viih Tube, pediu separação após descobrir uma “traição“. Em vídeos publicados no Instagram, o influenciador disse ter sido surpreendido após acordar, ir dar um beijo na filha do casal, Lua Di Felice, e ouvir as declarações da esposa: “Quero separar, acabou. Você me traiu, traiu a Lua. Quero me separar”, disse Viih Tube, segundo relato de Eliezer: “Eu achei que ela estava debochando da minha cara”, continuou. Nos vídeos, ele seguiu explicando que tentou descobrir do que se tratavam as acusações, afirmou que chegou a ouvir que não poderia mais ver a filha e foi questionado sobre quem seria Brenda. “Saí do quarto para deixar ela no espaço dela e vim para a sala. Ela parou na minha frente e perguntou: ‘Quem é Brenda?’. ‘Eu falei que tolero tudo, menos traição. Você traiu a sua família, não vai ver mais a Lua. Você tem que ter dignidade de me falar quem é Brenda?'”, questionava a influenciadora. Na sequência dos stories, Eliezer diz ter confrontado a esposa, que admitiu ter sonhado com a traição. “Olhei para a cara dela na hora, respirei fundo umas vinte vezes para não xingar”, concluiu o influenciador.

Também no Instagram, Viih Tube justificou a desconfiança e admitiu “falha”: “A última vez que sonhei que fui traída, eu fui mesmo. Então, a minha intuição não falha. Pode ter falhado dessa vez. Mas quem é Brenda? Tinha até nome. Se alguma Brenda chamar ele, ele vai ficar bem esperto”, argumentou, falando que o sonho também pode ser “um sinal”. “Pode ser porque li muito sobre traição nos últimos dias? Pode ser. Mas pode ser um aviso”, acrescentou. Viih tudo também disse que não impediria o esposo de ver a filha: “Vocês conhecem alguém que também aumenta as histórias sempre?”, conclui.