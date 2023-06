Lívia Andrade recebe elogios após posar nua em piscina com borda infinita; confira as fotos

Em publicação feita no Instagram, a apresentadora aparece completamente sem roupa, tapando os seios com as mãos

Reprodução/Instagram/liviaandradereal Lívia Andrade foi exaltada após postar fotos picantes nas redes sociais



A apresentadora Lívia Andrade movimentou as redes sociais ao posar numa piscina com borda infinita. Em publicação feita no Instagram, a artista aparece completamente nua, tapando os seios com as mãos. “Renasça todos os dias de sua vida, com novos sentimentos, sensações , pessoas, lugares, oportunidades… Viva várias vidas em uma só vida!”, escreveu a paulista de 40 anos, na legenda das fotos. Imediatamente, Lívia foi exaltada pelo seguidores com diversos elogios, como “maravilhosa”, “perfeita” e “deusa”. Na última terça-feira, 20, data de seu aniversário, a apresentadora já havia impactado a web ao postar fotos apenas de biquíni. Confira as imagens abaixo.