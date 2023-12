Caetano Veloso presta homenagem a Carlos Lyra durante show em Salvador

Momento aconteceu durante a execução da música ‘A Bossa Nova É Foda’, cuja letra faz referência ao renomado compositor

Cantor já havia prestado uma homenagem explícita ao compositor ao entoar a primeira canção escrita por Lyra, intitulada "Quando Chegares"



O cantor Caetano Veloso prestou uma homenagem a Carlos Lyra, falecido aos 90 anos no último sábado, 16, em seu show da turnê “Meu Coco” em Salvador, na Bahia. O momento marcante aconteceu durante a execução da música “A Bossa Nova É Foda”, cuja letra faz referência ao renomado compositor. A frase “O magno instrumento grego antigo” é uma alusão ao nome de Carlos Lyra. Além disso, a canção menciona três obras do artista: “Influência do Jazz”, “Maria Ninguém” e “Quando chegares”. Caetano Veloso revelou que ficou emocionado ao cantar essa parte da música, chegando a chorar. Essa não foi a única homenagem feita por Caetano a Carlos Lyra durante o show. Anteriormente, o cantor já havia prestado uma homenagem explícita ao compositor ao entoar a primeira canção escrita por Lyra, intitulada “Quando Chegares”. Carlos Lyra foi um dos grandes nomes da Bossa Nova e deixou um importante legado na música brasileira. Suas composições marcaram época e influenciaram diversos artistas ao longo dos anos.