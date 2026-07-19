Vini Jr. e Virginia vão juntos a show de Bad Bunny, e jogador se declara: ‘Te amo’

O jogador de futebol Vini Jr. se declarou para a influenciadora Virginia Fonseca em rede social neste domingo, 19 O craque do Real Madrid comentou “te amo” e repostou uma publicação de Virginia com fotos da viagem para a Sardenha, na Itália.

A retomada do relacionamento é especulada há semanas. Neste sábado, 18, o influenciador Javi Houyos publicou um vídeo do casal chegando junto ao show de Bad Bunny, em Milão. O concerto foi cancelado por causa de uma forte chuva com granizo.

Os rumores de uma reconciliação entre os dois ganharam força no último dia 12. Uma foto compartilhada pela influenciadora no status do WhatsApp, e repercutida pelo perfil Daily do Garotinho, mostra Virginia sentada no colo do atacante durante a comemoração dos 26 anos do jogador da Seleção Brasileira em um iate na região da Sardenha.

Neste domingo, ela compartilhou com seus seguidores registros do passeio ao lado de amigos e dos três filhos que tem com o cantor Zé Felipe – Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Em uma das fotos, amigos da influenciadora posam com máscaras do Vini Jr., já em outra, o atacante aparece ao fundo.

“Obrigada Sardenga, obrigada todos os envolvidos, obrigada Deus. Vivemos dias maravilhosos e abençoados”, escreveu Virginia. O jogador comentou “te amo”, com um emoji de coração vermelho, e também compartilhou a publicação no seu perfil na rede social.