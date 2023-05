Virginia é criticada nas redes por suposto desrespeito à cultura muçulmana

Influenciadora realizou uma propaganda, utilizou um véu com vestido brilhante e foi acusada de sexualizar a mulher muçulmana; empresária se defendeu e afirmou que o adereço não era um traje típico islã

Reprodução/Instagram/Virgínia Virginia é esposa do cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo



Após a influenciadora Virginia publicar uma foto em suas redes sociais com a propaganda para um de seus novos lançamentos comerciais, as redes sociais criticaram a empresária por suposto desrespeito com a cultura muçulmana. As imagens em questão mostram a youtuber com um véu e um vestido brilhante transparente – com um traje semelhante aos utilizados pelas mulheres islâmicas. A usuária do TikTok, Mariam Chami, que fala sobre a cultura muçulmana, acusou Virginia de publicar fotos que “sexualizam a mulher muçulmana”. “A primeira coisa que qualquer pessoa vai imaginar é uma mulher muçulmana, porque ela está usando hijab, vestido de manga comprida, com a problemática de estar marcando o corpo e transparente. Cada um usa o que quer, mas a questão é a referência, o estereótipo. Nesse caso acaba sexualizando a mulher muçulmana. Não tem como não me sentir desconfortável, porque está remetendo à mulher muçulmana”, afirmou a influenciadora cultura. Nos comentários, muitos se solidarizaram com Mariam e teceram críticas a esposa de Zé Felipe. “Infelizmente o intuito dela com isso é gerar polêmica mesmo”, disse uma usuária. “Gente, essa Virginia não acerta uma, meu Deus”, completou outra. Em sua defesa, Virginia repostou um vídeo em que o fashion designer Rodolpho Rodrigo, que trabalha com a empresária, alega que a equipe sabia que a publicação geraria uma polêmica, mas que Viginia não utilizou um hijab – adereço da cultura islâmica -, mas sim um capuz.