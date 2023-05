Mauro Mendonça Filho exalta Jade Picon: ‘Sempre gostamos da sua atuação’

Atriz recebeu muitas críticas por conta da sua atuação na novela “Travessia”, onde interpretou a personagem Chiara

Divulgação/Globo Jade Picon interpretou Chiara na novela "Travessia"



Diretor da novela “Travessia”, da TV Globo, Mauro Mendonça Filho exaltou o trabalho da atriz Jade Picon em uma postagem no seu Instagram. A postagem ocorre logo após o encerramento da novela. A influenciadora teve grande destaque no BBB 22 e logo após o término do reality show foi convidada para participar da trama. No entanto, Jade recebeu fortes críticas do público por conta da sua atuação. Ela interpretou Chiara, na trama escrita por Gloria Perez. “Minha querida, você termina a novela como vencedora, tá. A força que você demonstrou suportando e superando as críticas, pouca gente teria. Sem falar no estômago. Já tinha te dito inúmeras vezes (e também para quem quis realmente ouvir) que nós, diretores, sempre gostamos da sua atuação, desde o início. Nunca faltou confiança em você”, iniciou o diretor. Ele prossegue dizendo que ela se mostrou corajosa. “Claro, você estava aprendendo, eram evidentes a ausência de traquejos, o nervosismo, não saber o que fazer com as mãos, não modular bem a voz. Normalmente, atores se desenvolvem na surdina, antes de se mostrarem para o público. É preciso ter muita coragem para se desenvolver diante das garras de milhões de pessoas”, continuou.

No fim, ele aconselhou a atriz a não parar de estudar. “Desenvolva o seu talento, que você tem muito. Não pare de estudar, de fazer cursos, workshops, teatro. Se pintar um bom convite, tope, faça. Se exercite. Pesquise o humano, abra suas feridas”, aconselhou. “Essa é a melhor dica que posso te dar: preserve a Jade. Toda mulher é um oceano de mistérios. Guarde-os para você, para quem você ama e para o seu trabalho de atriz. Porque é isso que você agora é: uma atriz. Vou te ver muito por aí, seja como público, seja na brodagem, seja num próximo trampo”, finalizou. A atriz respondeu e agradeceu o diretor da novela. “Maurinho, sem palavras para você! Só agradecer por ter acreditado em mim desde o primeiro dia que nós vimos. Vou levar seus ensinamentos pro resto da minha vida. Obrigada pelo incentivo, pelo carinho e cuidado”, respondeu Jade.