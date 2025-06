Virginia Fonseca se defende após relatório da CPI pedir indiciamento por publicidade enganosa e estelionato

Defesa da influenciadora demonstrou surpresa com as conclusões do documento e aguarda a votação final da comissão, acreditando que ela será tratada de forma semelhante a outros influenciadores que não enfrentaram indiciamento

A influenciadora Virginia Fonseca se pronunciou a respeito do relatório final da CPI das Bets, que recomendou seu indiciamento por suposta publicidade enganosa e estelionato. A defesa da influenciadora demonstrou surpresa com as conclusões do documento e aguarda a votação final da comissão, acreditando que ela será tratada de forma semelhante a outros influenciadores que não enfrentaram indiciamento. “Apesar disso, aguarda e confia no justo discernimento a ser dado pelo colegiado da CPI na votação final do Relatório, quando haverá a manifestação dos eminentes Senadores integrantes da referida Comissão Parlamentar de Inquérito”, disse. O relatório da CPI alega que Virginia teria induzido seus seguidores ao erro ao apresentar ganhos fictícios por meio de uma conta demo. A relatora do caso defende que os vídeos de apostas da influenciadora enganam o público sobre a possibilidade de lucros reais, o que justifica o pedido de indiciamento.

Além disso, Virginia Fonseca refutou a alegação de que existiria uma “cláusula da desgraça” em seus contratos com plataformas de jogos. Ela afirmou que nunca recebeu compensações adicionais relacionadas a perdas em apostas, reforçando sua posição de que não houve má-fé em suas ações. A influenciadora agora aguarda os desdobramentos da votação da CPI, na expectativa de que sua situação seja analisada de maneira justa e imparcial, assim como a de outros colegas que também foram investigados.

