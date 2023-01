Virginia surpreende fãs e descarta casamento com Zé Felipe neste ano

Casório era esperado após o nascimento das duas filhas do casal Maria Alice e Maria Flor

Reprodução/Instagram/virginia Cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virgínia Fonseca



A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu os fãs na tarde desta sexta-feira, 20, ao dizer que não se casará com o cantor Zé Felipe neste ano. O casório era esperado após o nascimento das duas filhas do casal Maria Alice e Maria Flor. “Galera, o casamento na igreja se Deus quiser vem, algum dia ele vem, só que não esse ano, tá? Porque esse ano tem muita coisa. Mês que vem faço o batizado das Marias e do Miguel. Depois vem viagem, aí depois vem minha festa de aniversário, que vou fazer um evento em Valadares”, respondeu uma pergunta de um seguidor no Instagram por meio do stories. Ela disse que a prioridade será a festa de aniversário das duas filhas. “Depois vem festa de aniversário da Maria Alice, festa da Maria Flor. Enfim, muita coisa, muita coisa, e esse ano o casamento não vem, se Deus quiser algum dia ele vem”, comentou. “Normalmente quando a gente faz um evento, a gente tem uma estimativa, a expectativa de pessoas. Só que eu não quero limitar. Quem quiser e puder ir, vá e quero que seja a melhor festa da vida de vocês e quero que seja a melhor festa da minha vida também. Vou dá à vida para fazer do jeito que eu quero”, completou Virginia.