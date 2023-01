‘Cobra Kai’ é confirmada para sexta e última temporada; veja trailer

Série faz sucesso explorando o universo de “Karated Kid”, icônico filme dos anos 1980

Divulgação/Netflix O ator Ralph Mahcio revive em "Cobra Kai" o personagem Daniel LaRusso, da franquia "Karate Kid"



A série “Cobra Kai” anunciou nesta sexta-feira, 20, o seu fim. O sucesso da Netflix volta em breve para a sua sexta e última temporada. Nas redes sociais, o perfil oficial da produção divulgou um trailer com tom nostálgico e de despedida. “Depois de todo esse tempo nos construímos algo juntos para se ter orgulho”, narrou o vídeo. Uma nota oficial ainda agradeceu pelo apoio dos fãs e garantiu que a nova temporada de “Cobra Kai” será a maior já feita. “Nosso fã clube é o melhor do planeta.” A série, que estreou em 2018, fala sobre caratê, explora o universo do filme “Katate Kid” — um sucesso dos anos 1980 — e conta com o ator Xolo Maridueña no elenco. No último ano, o artista se destacou por ser confirmado no elenco do filme “Besouro Azul”, ao lado de Bruna Marquezine.

