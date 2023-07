Vitão é o pai? Cantor abre o jogo sobre gravidez de Suelen Gervásio: ‘Criança tem o direito de saber’

Artista decidiu se manifestar após a modelo declarar que ele não comprou nada para a filha que ela espera

Reprodução/Intagram/vitao/suelengervasio Vitão falou sobre sua relação com Suelen Gervásio, grávida de Nina



O cantor Vitão abriu o jogo sobre sua relação com Suelen Gervásio e decidiu esclarecer se é ou não pai da filha que a modelo está esperando. O artista explicou que decidiu tocar no assunto, pois há mais de um mês a irmã de Rafael Zulu tem falado sobre ele nas redes sociais. Na última segunda-feira, 3, ela afirmou, por exemplo, que Vitão nunca comprou nada para o bebê. De acordo com o ex-namorado de Luísa Sonza, ele está sendo exposto de forma injusta. “Suelen vem falando com frequência na internet, dizendo que eu nunca ajudei em nada, me acusando de inverdades, desrespeitando minha família e expondo minha possível filha. Quero que ela fique em paz nos próximos dois meses, antes do nascimento da Nina, para não afetar a criança”, declarou em um texto divulgado nas redes sociais nesta terça-feira, 4. Vitão disse que ainda não sabe se é de fato o pai da criança, mas que está disposto a assumi-la após realizar um teste de DNA.

“Tive relações com a Suelen no final do ano passado, por mais ou menos um mês. Em janeiro deste ano, ela me ligou dizendo que estava grávida e que eu era o pai. Rapidamente tomei todas as providências e responsabilidades que acreditei que um pai deveria tomar sabendo de uma gravidez: levei a mãe para dentro da minha casa para conhecer meus familiares e amigos, passei a ir frequentemente na casa dela para cuidar dela e da situação, até porque ela sempre dizia que se sentia muito melhor e menos enjoada quando eu estava perto, por ser o pai”, contou o cantor. “Comecei a ir com ela nas consultas médicas, exames de ultrassom e fiz um plano de saúde para ela e Nina. Desde o começo, tive conversas com Suelen deixando claro que não queria ter um relacionamento sério, que estava assumindo minha paternidade, estando perto como pai e amigo, mas que não queria namorar, e tudo isso teve consentimento dela.”

Quando a gravidez se tornou pública, Vitão veio a público e se declarou pai de Nina. “Acabei assumindo por não querer mais deixar os outros falarem por mim quando o assunto sou eu. Fiz uma pequena declaração dizendo que era pai, sim, até porque independente do teste de DNA eu estava sendo pai. Acredito que ser pai é muito mais do que um laço biológico, existem muitos pais que têm esse laço e não assumem seus filhos”, comentou. A situação mudou quando uma terceira pessoa surgiu na história. “Logo após essa notícia sair, vazaram conversas da Suelen com um terceiro suposto pai, com o qual conversei por telefone e ambos estamos de acordo com a responsabilidade. Tanto eu quanto ele vamos assumir a paternidade da filha, depois do teste de DNA e do resultado, até porque a criança tem o direito de saber quem é seu pai e sobre sua identidade.” Ainda de acordo com o artista, ao contrário do que Suelen falou na internet, ele torce para que a filha seja sua, pois sempre sonhou em ser pai.