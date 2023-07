Ana Maria Braga explica por que precisou apresentar o ‘Mais Você’ de óculos de sol

Apresentadora falou que passou por um procedimento nos olhos após virar assunto nas redes sociais

Reprodução/Globo Ana Maria Braga apresentou o 'Mais Você' desta quarta-feira, 5, de óculos de sol



A apresentadora Ana Maria Braga chamou a atenção do público nesta quarta-feira, 5, por apresentar o “Mais Você” um óculos de sol. Assim que a atração começou, Louro Mané elogiou o acessório da comunicadora que, para evitar especulações, explicou que estava de óculos devido ao excesso de luzes no estúdio. “Sabe o que é? Eu dei uns ‘tiros’ no olho de laser, então não pode muita luz”, contou. Rapidamente, o visual de Ana Maria virou assunto nas redes sociais e, durante o programa ao vivo, ela voltou a dar mais detalhes do procedimento que realizou para tranquilizar os fãs. “Agora está todo mundo querendo saber [o que aconteceu comigo], disseram que fiquei parecida com o [personagem] Patropi também. Fiz um procedimento para reparar um pequeno corte na córnea, que acontece sem querer. Você não faz nada e, de repente, fica tudo nublado. Mas foi só isso”, falou a apresentadora. Na segunda-feira, 3, e na terça, 4, Ana Maria também comandou a atração matinal da Globo usando óculos, mas não era de sol.