Robert Downey Jr. retorna à Marvel como Doutor Destino na Comic-Con 2024; veja vídeo

Durante a San Diego Comic-Con 2024 neste final de semana, a Marvel fez um anúncio empolgante sobre o retorno de Robert Downey Jr. ao seu universo cinematográfico. O ator, conhecido por seu papel como Tony Stark, agora interpretará o vilão Doutor Destino. Além de Downey Jr., os Irmãos Russo também estão de volta à direção, trazendo sua experiência e visão criativa para os próximos projetos. Eles irão comandar “Vingadores: Doomsday”, que está agendado para estrear em maio de 2026, e “Vingadores: Guerras Secretas”, com lançamento previsto para maio de 2027. Os Irmãos Russo já têm um histórico de sucesso com a Marvel, tendo dirigido “Vingadores: Guerra Infinita” e “Ultimato”, filmes que se tornaram marcos na história do cinema. A expectativa é alta para que eles consigam repetir esse feito com as novas produções. O retorno de Downey Jr. como Doutor Destino promete trazer uma nova camada de complexidade aos enredos, considerando especialmente a popularidade do personagem nos quadrinhos. A Marvel parece estar se preparando para uma nova fase cheia de ação e reviravoltas, mantendo os fãs ansiosos por mais novidades.

Veja a publicação:

“New mask, same task.” Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

