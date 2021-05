‘Hoje a vida perdeu um pouco da graça’: Famosos lamentam morte do ator Paulo Gustavo

Cantores, atores e influenciadores foram às redes sociais lamentar a morte do ator na noite desta terça-feira, 4

Reprodução/Instagram/paulogustavo31 Ator ficou conhecido por interpretar Dona Hermínia, personagem inspirada na sua própria mãe



O ator Paulo Gustavo morreu, aos 42 anos, nesta terça-feira, 4, às 21h12, vítima da Covid-19. O artista estava internado na UTI desde o dia 13 de março em um hospital da zona Sul do Rio de Janeiro. Com o agravamento do seu quadro clínico, o humorista precisou ser intubado no dia 21 de março. Em nota, foi informado que “a equipe profissional que participou de seu tratamento está profundamente consternada e solidária ao sofrimento de todos”. Paulo Gustavo era casado com Bretas desde 2015 e pai dos gêmeos Gael e Romeu, que nasceram nos Estados Unidos e foram gerados por meio de uma barriga de aluguel. O ator de Niterói, no Rio de Janeiro, ficou conhecido por interpretar Dona Hermínia, personagem inspirada na sua própria mãe, Déa Lúcia Vieira Amaral. O monólogo “Minha Mãe é Uma Peça” estreou em 2006 e teve tanto destaque no teatro que ganhou uma versão cinematográfica em 2013 e, devido ao enorme sucesso de bilheteria, a história ganhou duas sequências, uma em 2015 e a outra em 2019. Após a confirmação da morte do ator, diversos famosos foram às redes sociais lamentar a notícia e prestar apoio à família de Paulo Gustavo.

Confira algumas reações:

Descanse em Paz meu irmão, você iluminou nossas vidas aqui na terra e agora vai iluminar aí de cima!!! Te amo eternamente!!! GÊNIO meus sentimentos a Déa,Thales, Juju seu Júlio, Tia Penha, Gael e Romeo amo vocês — Preta Gil (@PretaGil) May 5, 2021

Tô com o coração pequeno, apertadinho, não tem o que falar! Que Deus de todo conforto para a Família do Paulo Gustavo e que o marido dele tenha forças para cuidar dos filhos e sempre deixar viva a lembrança que o Pai foi um homem incrível, divertido e muito foda. Muito triste — Valesca Popozuda #Mecomeesome 💋 (@ValescaOficial) May 5, 2021

Hoje a vida perdeu um pouco da graça. O Brasil perde um pedaço precioso seu. Que triste é ter que viver num mundo sem Paulo Gustavo. Um pedaço de mim se vai. Te amo, Paulito. Um beijo do tamanho do mundo em toda a família da qual me sinto parte! ❤️ — Fabio Porchat (@FabioPorchat) May 5, 2021

Paulo Gustavo você foi o melhor 🖤 — Pabllo Vittar (@pabllovittar) May 5, 2021

Foi um prazer ter dado risada junto com você, Paulo. Descansa em paz! 😔 — Felipe Prior (@felipeprior) May 5, 2021

Paulo, meu querido, foi a primeira vez que você nos fez chorar. ❤️🙏🌹 — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) May 5, 2021

Que dor pra todos nós, a notícia que temíamos tanto aconteceu. 😞

Descanse em paz Paulo Gustavo, sua missão de transmitir alegria, amor, risadas e leveza para o nosso povo foi linda e inesquecível, sempre lembraremos de você com um sorriso no rosto e muito amor! 🙏❤️ — FLAY (@flaayoficial) May 5, 2021

Descanse em paz Paulo Gustavo, sua alegria fará falta aqui. Meus sentimentos aos familiares,amigos e fãs! — Wesley Safadão (@WesleySafadao) May 5, 2021

foi você o motivo daquela segunda feira, cansada de tanto trabalho, estreia no cinema, eu e minha mãe conectadas. ouvir a risada q vc causou nela me fazia ter coragem p enfrentar a agenda de shows e a distância… virou lei assistirmos todos na estréia.. muito obrigada por isso + pic.twitter.com/iAaGvDzr1E — ROSA EMBRIAGADA 🥀🍺 (@MariliaMReal) May 5, 2021