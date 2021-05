Paulo Gustavo expandiu sucesso do teatro ao cinema e deu identidade ao humor na TV

Ator conquistou o Brasil por interpretar Dona Hermínia no fenômeno ‘Minha Mãe é Uma Peça’, mas também conta com outros sucessos e marcos na carreira

Divulgação Paulo Gustavo fez sucesso ao criar Dona Hermínia, protagonista de 'Minha Mãe é Uma Peça'



Paulo Gustavo foi mais uma vítima da Covid-19. O ator morreu nesta terça-feira, 4, aos 42 anos após apresentar diversas complicações relacionadas à doença. O artista, que nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, caiu na graça do público com seu humor simples e deixa uma obra que não será esquecida. Inspirado em sua mãe, Déa Lúcia Vieira Amaral, o humorista criou a personagem Dona Hermínia, que conquistou o Brasil por reunir um pouquinho de cada mãe brasileira. A personagem ficou famosa primeiro no teatro com o espetáculo “Minha Mãe é Uma Peça”, que estreou em 2006. O sucesso foi tanto que, em 2013, a peça ganhou uma adaptação cinematográfica, que mais uma vez agradou ao público e teve duas sequências, sendo uma em 2016 e a outra em 2019. O terceiro filme dessa franquia chegou a bater um recorde e, atualmente, é o filme nacional com maior bilheteria – somando uma arrecadação de R$ 143,9 milhões. Foi justamente a personagem que marcou sua carreira que fez o artista levar o prêmio Prêmio Shell na categoria Melhor Ator.

Antes de estrelar o espetáculo “Minha Mãe é Uma Peça”, Paulo Gustavo já trabalhava na personagem em 2004, quando integrou o elenco do espetáculo “Surto”. Entre um trabalho e outro no teatro, ele também fez participações na televisão. Em 2006, o ator apareceu na novela da Record TV “Prova de Amor” e nas séries da Globo “Minha Nada Mole Vida” e “A Diarista”. No ano seguinte, o artista fez uma participação no infantil “Sítio do Pica-Pau Amarelo”. Já no cinema, sua estreia aconteceu em 2011 no filme “Divã”, protagonizado por Lilia Cabral. Nesse tempo, ele também estrelou outro espetáculo teatral de sucesso, o stand-up comedy “Hiperativo”. O espaço na televisão cresceu em 2011, quando ele começou a mostrar no Multishow sua versatilidade ao dar vida a vários personagens no humorístico “220 Volts”. O artista se tornou uma das estrelas do canal e seu tipo de humor foi sendo disseminado entre as atrações do canal pago, sendo o “Vai Que Cola” um dos maiores sucessos da emissora. A série humorística do Multishow também ganhou adaptação para o cinema no ano de 2015. Em 2018, ele voltou a se destacar no cinema por protagonizar o filme “Minha Vida em Marte” com a atriz Mônica Martelli. O último trabalho de Paulo Gustavo no Multishow foi no humorístico “A Vila”, no qual dividia cena com Katiuscia Canoro.

A vida fora dos palcos

Paulo Gustavo sempre foi muito reservado quando o assunto era sua vida pessoal e não tinha o hábito de expor seu dia a dia nas redes sociais, mas o artista tinha o costume de colocar muitos traços da sua personalidade e dos seus familiares nas suas obras. O ator cresceu em uma família de classe média em Niterói e na adolescência se assumiu bissexual. Em dezembro de 2015, ele se casou com o dermatologista Thales Bretas e, em 2017, o casal anunciou que teria filhos por meio de uma barriga de aluguel nos Estados Unidos. A primeira tentativa não deu certo, mas eles não desistiram da paternidade, fizeram o procedimento novamente e os meninos Gael e Romeu nasceram em agosto de 2019 de barrigas diferentes. Em entrevista ao canal do YouTube de Sabrina Sato, em fevereiro deste ano, o ator falou que ele e o marido estavam passando bastante tempo com as crianças. Ele também contou que sofreu discriminação quando decidiu ter os filhos e precisou lidar com ofensas nas redes sociais. “As pessoas pensam em tudo, só não pensam no seu coração, na sua vontade de ser feliz, de construir uma família. Elas fazem uma loucura na sua vida, mas não pensam em quem está por trás. Eu não posto toda hora. Tenho medo de postar e alguém atacar. Sou meio out de internet neste sentido”, declarou na época.