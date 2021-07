Voltaram! Jennifer Lopez assume romance com Ben Affleck após 17 anos separados

Casal viveu um romance de 2002 a 2004, quando foram noivos; cantora compartilhou foto beijando o ator

Reprodução / Instagram @jlo

A cantora Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck assumiram nas redes sociais que estão vivendo – mais uma vez – um relacionamento. Após 17 anos, os dois artistas, que chegaram a ficarem noivos de 2002 a 2004, reataram o romance. Em publicação no Instagram pelo seu aniversário de 52 anos, a cantora compartilhou uma foto beijando o amado. “52… o que isso faz”, escreveu, postando fotos em que aparece de biquíni em um barco. Embora a confirmação do romance tenha acontecido apenas neste sábado, 24, os rumores sobre a volta de JLo e Ben Affleck começaram no início do ano, após ambos ficarem solteiros. Desde 2019, a cantora tinha um relacionamento com o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, com quem iria se casar em 2020. A pandemia, no entanto, adiou a cerimônia que acabou sendo cancelada com o fim do romance em abril deste ano. Por sua vez, Ben Affleck namorava a atriz cubana Ana de Armas, de quem se separou em janeiro deste ano.