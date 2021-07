Danilo Gentili rebate fala de Luísa Sonza: ‘Mostrar a bunda qualquer uma mostra’

Apresentador, que foi chamado de ‘machista’ nas redes sociais, disse ainda que Anitta é exemplo porque ‘venceu por ela mesmo, sem precisar da projeção do namorado ou marido’

Reprodução/Instagram/danilogentili/luisasonza/23.07.2021 Danilo Gentili gerou polêmica ao fazer comentário sobre Luísa Sonza



O apresentador Danilo Gentili gerou polêmica ao fazer um comentário sobre a cantora Luísa Sonza — que frequentemente sofre com ataques nas redes sociais. Quando divulgou prévias do álbum “Doce 22”, lançado no último domingo, 18, a artista precisou lidar com críticas por aparecer sensual em alguns posts e rebateu um seguidor que disse que o instrumento de trabalho dela é sua bunda. Ao compartilhar no Twitter uma reportagem do UOL, na qual a cantora disse que “a sociedade tem medo de mulheres fodas que mostram a bunda”, Danilo comentou: “Mostrar a bunda qualquer uma mostra. O ser foda é que é difícil. Exemplo de uma mulher foda no ramo: Anitta. Ela venceu por ela mesmo, sem precisar da projeção do namorado ou marido. Essa sim é foda”.

O post, considerado por muitos seguidores como machista, fez o apresentador do “The Noite” ir parar nos assuntos mais comentados do Twitter. “Já não basta todo o hate que a Luísa Sonza recebe diariamente, ainda chega esse irrelevante do Danilo Gentili querendo falar bosta”, escreveu um seguidor. “Mulher foda para mim é aquela que se sente livre para ser o que quer e ocupada seu lugar como mulher em uma sociedade machista, e a que mostra a bunda também”, comentou outro. “Perdeu a oportunidade de ficar quieto. Quanta dificuldade em cuidar da própria vida. Uma pena ter seguido uma pessoa tão machista por tanto tempo. A música Intere$$eira dela é uma bela resposta para esse tanto de veneno que você soltou”, acrescentou mais um.

Também teve seguidor que apoiou a fala de Danilo dizendo que Luísa faz sucesso por exibir seu corpo e que ela ficou famosa após seu casamento com o humorista Whindersson Nunes, que chegou ao fim em abril de 2020. Desde o fim do relacionamento, a cantora vem sofrendo uma onda de ataques virtuais, que se intensificaram depois que a artista assumiu o namoro com o cantor Vitão. Há quase dois meses, Luísa chegou a ser criticada após a morte do filho de Whindersson com Maria Lima. A cantora ficou abalada e se afastou das redes sociais e, com isso, o lançamento de “Doce 22” precisou ser adiado.

Mostrar a bunda qualquer uma mostra. O ser foda é que é difícil. Exemplo de uma mulher foda no ramo: Anitta. Ela venceu por ela mesmo, sem precisar da projeção do namorado ou marido. Essa sim é foda. https://t.co/9hjwzQKugo — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 22, 2021

Perdeu a oportunidade de ficar quieto. Quanta dificuldade em cuidar da própria vida. Uma pena ter seguido uma pessoa tão machista por tanto tempo. A música intere$$eira dela é uma bela resposta para esse tanto de veneno que você soltou. — Tua (@TuaLulina) July 23, 2021

Danilo Gentili só sabe biscoitar em cima de quem ta em alta pq só assim ele consegue ser notado — Henrrique (@hiquelou) July 23, 2021

Já não basta todo o hate que a Luísa Sonza recebe diariamente, ainda chega esse irrelevante do Danilo Gentili querendo falar bosta. pic.twitter.com/k3ndYZhC3T — Wesley 🧚‍♂️🌸 (@wesleydebarros_) July 22, 2021

Não que ela dependia do Namorado para "crescer" mas negar que o Whindersson trouxe muita visibilidade para ela é o cúmulo! Se fosse o contrário falariam com orgulho " o Whindersson só cresceu por causa da Luísa" — Augusto (@Augusto56099713) July 22, 2021

mulher foda para mim é aquela que se sente livre para ser o que quer, e ocupada seu lugar como mulher em uma sociedade machista, e a que mostra a bunda também 🙂 — matheus #Doce22 (@isntbadguy) July 22, 2021