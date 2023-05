Wanessa Camargo esclarece rumores de rivalidade com Sandy: ‘Marcam a vida’

Cantora também falou como foi a experiência de gravar uma música ‘Leve’ junto com a filha de Xororó

Reprodução/YouTube/PODDELASoficial Wanessa Camargo negou que já teve rivalidade com Sandy



A cantora Wanessa Camargo falou como foi a experiência de cantar com a cantora Sandy e participar da gravação do DVD da artista, “Nós, Voz, Eles 2022”, no final do ano passado. A filha de Zezé Di Camargo gravou a música Leve com a filha de Xororó e acredita que essa parceria serviu para colocar de uma vez por todas um fim nos antigos rumores de que existe uma rivalidade entre elas. “Algumas coisas marcam a vida da gente e eu tinha esse sonho, essa vontade de fazer algo com a Sandy pela história toda que a gente viveu, da competição que a galera pôs [entre nós]”, comentou Wanessa no podcast “PodDelas”. A cantora achou que esse feat nunca ia acontecer e ficou surpresa quando recebeu o convite de Sandy, que a procurou logo após sua conturbada separação do empresário Marcus Buaiz, com quem foi casada por 17 anos. “A gente foi virando amigas, foi criando uma relação”, comentou. “No momento que eu estava me sentindo tão frágil e tão julgada, Sandy e Lucas [Lima] me dão a mão e falam: ‘Vem cá fazer essa música com a gente porque ela tem tudo a ver com você’.”

Para a dona do hit Amor, Amor, Sandy teve sororidade. “Ao invés de esperar para ver como estava a [minha] situação midiática ou da imagem, ela falou: ‘Vamos cantar juntas, essa é a hora, chegou a música’. Naquele momento foi importante para mim. Foi antes de eu começar a pensar em voltar a trabalhar, foi em um momento que estava indecisa com tanta coisa e recebendo porrada”, relembrou a artista. “Foi bom para o público ver que de fato agora quebrou, parou com essa brincadeira de colocar uma contra a outra para o resto da vida. Chega.” Na gravação do DVD, Sandy também negou que teve desavenças com Wanessa e, ao chamá-la no palco, declarou: “Foi uma alegria enorme [gravar uma música com ela], a gente pode quebrar muitos tabus, quebrar paradigmas, quebrar a cara dos invejosos (risos), quebrar a ideia dessa rixa que nunca existiu, a gente se ama”.