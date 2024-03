Wanessa Camargo se pronuncia pela primeira vez após expulsão do BBB 24: ‘Assimilando tudo que aconteceu’

Cantora pediu desculpa pelos seus atos e disse que quer melhorar

Reprodução/Instagram/@wanessa Wanessa Camargo se pronuncia sobre expulsão no BBB 24



Após ser expulsa do Big Brother Brasil 2024, a cantora Wanessa Camargo se pronunciou pela primeira vez sobre o ocorrido no último sábado, 24, e pediu desculpa pela demora para se pronunciar. “Os últimos dias tem sido bem difíceis para mim, ainda estou assimilando tudo o que aconteceu”, começou a filha de Zezé di Camargo em uma publicação em sua conta no Instagram. “Foi um choque sair da maneira que eu saí. Eu nunca imaginei que eu sairia dessa maneira do programa”, continuou a artista que revelou que a participação no BBB foi a experiência mais desafiadora da sua vida. “Quero pedir desculpa a cada um que se sentiu ofendido pelas minhas palavras e atitudes, nunca foi minha intenção”, disse Wanessa.

A cantora ainda aproveitou a publicação para agradecer todos que lhe apoiaram e pelo carinho recebido. “Quando eu organizar melhor eu volto ao aqui”, prometeu. Wanessa deixou o programa no último final de semana após acertar Davi com um tapa na perda e ele enquanto ele dormia em um dos quartos do programa. O motorista de aplicativo pediu para ir até o confessionário reclamar da atitude.

Na ocasião, a cantora entrou no quarto em que Davi dormia pulando, gritando e acendendo as luzes. Em determinado momento, ela começa a dançar em frente à cama do brother, quando acerta a perna do motorista de aplicativo. Wanessa logo diz: “Desculpa, Davi. Eu não estou bem não, cara”. Assista ao vídeo aqui.