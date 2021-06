Whindersson Nunes aparece com tatuagens no rosto e preocupa fãs

Imagens foram divulgadas pela tatuadora; seguidores apontaram semblante abatido no humorista, que perdeu o filho recém-nascido no último mês

Reprodução/ Instagram @tattoo.bru Imagens foram publicadas no Instagram da profissional



O humorista Whindersson Nunes surpreendeu seus fãs ao aparecer com novas tatuagens no rosto nesta terça-feira, 15. Embaixo de seus olhos, está escrita a frase “live like a warrior”, que significa “viva como um guerreiro” em português. Além disso, foi feita uma pequena cruz no lado direito de seu rosto, acompanhada com as iniciais JM, que são as primeiras letras do nome de seu filho João Miguel, que morreu dois dias após o nascimento no fim de maio. As imagens das tatuagens do artista foram divulgadas pela própria tatuadora. Alguns fãs mostraram preocupação com o semblante de Whindersson, apontando que ele estaria desanimado ou triste. Confira as tatuagens e algumas reações no Twitter.

O whindersson não tá bem vei pqp o olhar dele — erica🦕🌓🔥 (@tainaftvictorx) June 16, 2021

Essa tatuagem na cara do whindersson só demonstrou como ele tá destruído, esse cara tem passado por cada pedrada que pqp — Bleidão ✊🏽✊🏽 (@MarcossMB) June 16, 2021