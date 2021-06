‘Recebia R$ 250 por show’, diz DJ que processou Pocah e pode receber R$ 262 mil

DJ Malukin afirma que trabalhou por 9 anos com a artista e nunca recebeu seus direitos; cantora diz que ainda ‘não tem ciência’ da ação trabalhista

Reprodução/Instagram/pocah/djmalukin/16.06.2021 Pocah está sendo processada pelo MC Malukin por questões trabalhistas



O DJ Daniel Gripp de Aquino, conhecido no meio artístico como DJ Malukin, entrou com um processo trabalhista contra a cantora Pocah, que participou do “BBB 21”. Em entrevista à Jovem Pan, Daniel explicou que decidiu procurar a Justiça porque a parceira profissional que tinha com Pocah foi encerrada sem nenhuma explicação. “Entrei com uma ação contra ela porque trabalhamos juntos por nove anos e, antes de entrar no ‘BBB’, ela ensaiou com outro DJ para fazer dois shows e não me deu nenhuma satisfação. Ela me mandou embora sem vir falar comigo. Eu chamei ela, porém não tive resposta”, contou. O processo foi registrado no Rio de Janeiro e o advogado do DJ estima que ele pode receber uma indenização de até R$ 262 mil por direitos trabalhistas.

Daniel não tinha vínculo empregatício com a cantora, mas afirmou que tem provas de que trabalhava para a ex-BBB e isso será apresentado no processo. “Não tinha carteira assinada e não tinha contrato, era no modo boca. Acredito que, por isso, ela achou que não ia dar em nada, mas achou errado. Recebia R$ 250 por show, porém nunca tive férias, nunca tive décimo terceiro, nunca tive adicional noturno, nunca tive hora extra e ela nunca pagou meu INSS, quero esses direitos todos”, afirmou Daniel, que não tem conseguido trabalhar como DJ atualmente devido à pandemia e, para se sustentar, virou motorista de aplicativo. “Foi a solução”, comentou. Após nove anos trabalhando com Pocah, Daniel deixou claro que a atitude da cantora foi o que mais o incomodou. “Eu, na realidade, eu esperava uma posição dela pelo tempo de casa, ela poderia pelo menos vir conversar comigo, mas não teve esse diálogo, então tive que ir à Justiça”, finalizou o DJ. Pocah ainda não foi notificada pela Justiça e, em nota enviada à Jovem Pan, a assessoria de imprensa da cantora informou que ela “não tem ciência sobre qualquer ação trabalhista”.