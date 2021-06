Ana Maria Braga choca público ao aparecer com penteado de chifre no ‘Mais Você’

Cabelo da apresentadora repercutiu nas redes sociais e ela explicou sua inspiração

Reprodução/Globo/16.06.2021 Penteado de chifre de Ana Maria Braga fez sucesso nas redes sociais



A apresentadora Ana Maria Braga virou assunto nas redes sociais ao aparecer com um penteado de chifre no “Mais Você” desta quarta-feira, 16. O visual da artista divertiu o público e ela foi parar nos mais comentados do Twitter. Vários memes foram feitos e a apresentadora chegou a ser comparada com o protagonista da série “Stweet Tooth”, da Netflix, que é metade humano, metade cervo. “Ligo a TV e do nada a Ana Maria Braga me aparece com um chifre na cabeça”, comentou uma pessoa. “A Ana Maria Braga de chifrinho era tudo o que eu precisava ver hoje”, escreveu outra. “Todos os dias eu vejo o programa da Ana Maria Braga e todos os dias eu penso no quanto eu queria 1% do talento e da coragem dessa mulher”, acrescentou mais uma. No fim da atração, Ana Maria explicou que fez o penteado para falar de uma tendência entre as e-girls nas redes sociais chamada hair horns. Após mostrar um vídeo de como é feito o penteado, a apresentadora revelou que aquele não era o seu cabelo e mostrou que, na verdade, estava usando uma tiara com os chifrinhos. “Quero agradecer a todos os comentários que vieram nas redes sociais”, falou a apresentadora.

No início do programa, Ana Maria também contou sua filha, Mariana Maffeis, deu à luz um menino na última terça-feira, 15. “Minha família aumentou ontem! Passei um dia fantástico com a minha filha Mariana, como já contei aqui, inclusive, quando Gisele Bündchen esteve aqui a gente trocou várias ideias sobre parto natural, que é a opção da minha filha. Ontem, no término do programa, recebi a notícia que ela estaria em trabalho de parto logo na hora que cheguei aqui na Globo. Chegou ao mundo mais um neto depois de um dia de muito trabalho da Mariana. Foi realmente um momento muito emocionante”, contou a apresentadora. “Não sei o nome ainda porque não tem, mas é um menino, mais um, estou com dois netos e duas netas. Ele nasceu com 50 centímetros, 3,4 quilos, e é saudável”, concluiu.

