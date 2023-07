Whindersson Nunes cria OnlyFans e promete não decepcionar: ‘Cheio de coisa exclusiva’

Ao anunciar seu perfil na plataforma, o humorista explicou que gosta de ‘de estar no meio de tudo’

Reprodução/Instagram/whinderssonnunes Whindersson Nunes prometeu conteúdo exclusivos no OnlyFans



O humorista Whindersson Nunes surpreendeu ao anunciar que criou um perfil no OnlyFans. A plataforma destinada ao público adulto é comumente usada para a divulgação de nudes e conteúdos sensuais. “Sim, esse novinho agora tem OnlyFans. Vocês sabem que eu gosto de estar no meio de tudo, né?! Luto, faço humor, canto, danço, empino pipa, jogo bola e, agora, venho anunciar meu OnlyFans! Vai estar cheio de coisa exclusiva, viu?!”, declarou o artista em um post que fez na plataforma. Para ter acesso ao conteúdo divulgado pelo humorista, é necessário desembolsar mensalmente o valor de US$ 9,99 (cerca de R$ 47,00). A novidade movimentou as redes sociais. “O Whindersson acabou de abrir um OnlyFans, estou ansioso para ver tudo”, disse uma pessoa no Twitter. “Chocada que Whindersson abriu um OnlyFans, véi, que?”, comentou outra aos risos. “Nunca esperaria um OnlyFans do Whindersson Nunes”, acrescentou mais uma. O humorista também foi alvo de piadas. “Whindersson Nunes abriu um OnlyFans. Ora, mas se quiséssemos ver cacete, era só reassistir a luta dele contra o King [Kenny], provocou um seguidor, referindo-se a luta de boxe que o artista perdeu nas semifinais do High Stakes.