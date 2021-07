Whindersson Nunes desabafa sobre morte do filho: ‘Dói não ter como fazer nada’

Humorista falou como está se sentindo após perder João Miguel, fruto do seu relacionamento com Maria Lina

Whindersson Nunes falou da saudade que sente do filho nas redes sociais



O humorista Whindersson Nunes fez um desabafo na manhã desta sexta-feira, 16, sobre a morte do seu filho com Maria Lina. “Saudade do meu filho. Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode me ferir e quando você precisa que o tempo ande rápido ele para. Enfim”, escreveu o artista no Twitter durante a madrugada. Diversos seguidores comentaram a publicação desejando força à Whindersson. “Deus te abençoe e te conforte. Você não está sozinho”, comentou uma pessoa. “Forças Whin! Você merece o mundo! Segura na mão de Deus, é a única coisa que a gente pode fazer nesses momentos”, escreveu outro. “Mandando muita energia positiva pra você neste momento! Sinta meu abraço fraterno”, acrescentou mais um.

No último dia 8 de julho, Whindersson, que já enfrentou uma depressão, fez uma publicação no Twitter dizendo que “trabalhar sendo engraçado é uma coisa muito triste” e deixou muitos fãs intrigados. O primeiro filho do artista, João Miguel, nasceu no dia 29 de maio com cinco meses de gestação e o anúncio de que a criança não resistiu aconteceu dois dias depois, em 31 de maio. Whindersson chegou a fazer uma publicação lamentando a morte do filho e escreveu que tentava não odiar quem desejou mal à criança. Pouco tempo depois, ele fez tatuagens no rosto que deixou fãs preocupados.

