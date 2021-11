Whindersson Nunes fala sobre música de Luísa Sonza: ‘Não joguei ninguém do penhasco’

Humorista também falou se considera o cantor Vitão o ‘talarico’ que ele foi rotulado nas redes sociais

O humorista Whindersson Nunes comentou sobre o polêmico fim do seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza e sobre a música Penhasco, que a artista teria composto após o fim do seu casamento com o comediante. Whindersson confirmou que ouviu a música da ex-mulher, mas enfatizou que se deparou com a canção no Instagram e não foi procurar em nenhum streaming de música. “A Luísa é muito famosa, então aparece em todo lugar. Querendo ou não você acaba ouvindo”, comentou o artista no “PodCats”. Sobre a letra da música, ele apenas comentou: “Eu acho que eu não joguei ninguém do penhasco não, mas eu entendo o que ela quis dizer, também entendo o que a galera fala [nas redes sociais]”.

Em um trecho da música, Luísa diz: “Sabia que a queda era grande, mas tive que pular. Queria que a gente fosse mais alto. Quando segurei sua mão você soltou a minha e ainda me empurrou do penhasco”. Whindersson comentou que não gosta de falar sobre o término do relacionamento com a cantora e, mesmo já tendo passado mais de um ano, o assunto ainda é especulado. “Ela viveu uma parada comigo e fez uma música, que tem milhões de acessos, e eu fiz umas quatro piadinhas que achei engraçadas no momento e partir daí eu nunca mais falei nada.” Uma das piadas o humorista fez foi em seus shows, logo que começava a apresentação, ele provocava o público dizendo: “E o Vitão? Vocês gostam disso, né?”.

Luísa engatou em um namoro com Vitão após seu término com Whindersson e foi acusada nas redes sociais de ter traído o ex-marido. O humorista disse que conhecia Vitão, mas eles não eram amigos. “Já tinha encontrado com ele algumas vezes, mas não era uma pessoa que frequentava muito [os mesmos lugares] e se encontrasse. Não acho que ele foi talarico, não acho nada. Meu relacionamento com a Luísa terminou muito bem resolvido, tranquilo, mas o que aconteceu depois foi esse bololô todo”, comentou o artista. A fama de “talarico” de Vitão cresceu com um suposto comentário que ele teria feito em uma foto de Luísa com Whindesson enquanto os artistas ainda eram casados, no qual escreveu: “Meu casal”. O humorista disse que, hoje, não sabe se de fato esse comentário existiu. Luísa e Vitão terminaram em agosto deste ano.