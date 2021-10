Luísa Sonza comemora solteirice, mas confessa: ‘Não dou três meses para estar namorando de novo’

Cantora celebrou o fato de estar se sentindo bem consigo mesma sem estar em um relacionamento; após o casamento de dois anos com Whindersson, a artista emendou namoro com o músico Vitão

A cantora Luísa Sonza usou suas redes sociais na noite de sábado, 17, para comemorar a nova fase de solteira. Em 2018, a artista casou com o comediante Whindersson Nunes. Dois anos depois, o casou se separou. Logo em seguida, Luísa engatou um namoro com o cantor Vitão, mas o relacionamento chegou ao fim recentemente. Dessa vez, a dona do hit “Penhasco” admite o desejo de permanecer sozinha por mais tempo. “Acabei de parar para pensar que é a primeira vez que eu estou, de fato, curtindo a minha vida. A minha. Só eu e ela. E ela é só minha. As vezes a gente se prende às coisas/pessoas achando que precisamos delas e na real a gente só precisa mesmo é da gente”, afirmou Luísa. Apesar do desejo de não entrar em um relacionamento tão cedo, a cantora não duvida que apareça namorando nos próximos meses. “Não dou três meses para estar namorando de novo”, confessou. Após scomentários dos fã, a artista voltou para explicar que estava brincando. “Eu estou brincando, não vou namorar”, enfatizou.