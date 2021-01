Whindersson Nunes quebra dente após treinar sem proteção: ‘Vacilei’

Humorista perdeu parte da prótese ao praticar boxe; em seguida, ele foi ao dentista e recomendou que os fãs façam consultas regulares com o profissional

Reprodução/Instagram Whindersson Nunes perdeu parte da prótese enquanto praticava box



O humorista Whindersson Nunes deixou os fãs chocados ao aparecer nesta sexta-feira, 22, com um dente quebrado. “Whindersson Nunes perde tudo veja como ele está hoje em dia”, brincou o comediante ao postar a foto do acidente. Em seus Stories, ele contou que estava em uma aula de luta quando foi atingido. “Paulada. Box sem proteção, porque eu vacilei, levei um ‘murraço'”, detalhou. Whindersson perdeu parte da sua prótese e seu dente verdadeiro ficou exposto.

Em vídeo, ele mostrou que estava no dentista para reaplicar a prótese e ainda aproveitou para fazer uma auto-crítica. “Estava devendo umas visitas para o doutor também. Quando você ajeita o dente, você tem que ir regularmente no dentista. Eu demorei um montão de tempo para vir e ainda treinei sem proteção. Enfim, um irresponsável”, afirmou. “Esses famosos.. sempre se envolvendo com drogas, acabam perdendo tudo”, comentou uma seguidora. “Ainda bem que é dente de leite, já tá nascendo outro ali embaixo”, brincou outro.