Atriz Melissa Herrera é demitida de ‘Pânico 7’ por apoiar palestinos na guerra do Oriente Médio

Estrela foi punida após dizer que Gaza se transformou em um campo de concentração durante o conflito com Israel

ANGELA WEISS / AFP Melissa Barrera foi demitida do filme "Pânico 7" após fazer comentários a favor dos palestinos



A atriz Melissa Herrera foi demitida do “Pânico 7”, próximo filme da franquia de terror. De acordo com a revista “Variety”, a mexicana foi retirada do elenco por utilizar as redes sociais para se manifestar a favor dos palestinos na guerra do Oriente Médio. Recentemente, a estrela escreveu no Instagram que a Faixa de Gaza se transformou em um campo de concentração durante o conflito com Israel. Protagonista em “Pânico”(2022) e Pânico 6 (2023), Herrera interpretava Sam Carpenter e foi bastante elogiada pela crítica norte-americana. Desde o início do embate no Oriente Médio, 13.702 pessoas morreram, sendo 12.300 em Gaza e outras 1.402 do lado israelense.