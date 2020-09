Whoopi Goldberg quer Wakanda nos parques da Disney para eternizar Chadwick Boseman

A atriz Whoopi Goldberg apelou para que a Disney construa uma atração de Wakanda em seus parques como forma de homenagear o legado de Chadwick Boseman, o intérprete de “Pantera Negra“, que morreu, aos 43 anos, na semana passada. No Twitter, Goldberg justificou que não há necessidade de outro brinquedo relacionado à “Frozen”, mas sim de um que eternize o nome de Boseman. “Queridos responsáveis pelas construções de novas experiências na Disneylândia e no Walt Disney World, nós realmente não precisamos de outro reino de Frozen, mas poderíamos ter Wakanda. Por favor, Disney World e Disneylândia, por favor, construa em nome de Chadwick Boseman”, publicou a atriz.

Dear People in charge of building NEW experiences Disney Land and World we don’t really need another Frozen land BUT what we could use is Wakonda, please Disneyworld Disneyland PLEASE build in Chadwick Boseman’s name WAKONDA

— Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) August 31, 2020