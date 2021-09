Will Smith diz que casamento com Jada Pinkett é aberto: ‘Não pode ser uma prisão’

Ator disse que eles optaram por deixar a monogamia após viverem uma crise no relacionamento

Reprodução/Instagram/willsmith/28.09.2021 Will Smith falou que vive um relacionamento aberto com Jada Pinkett



O ator Will Smith falou que vive um relacionamento aberto com a atriz Jada Pinkett Smith. O casal tomou essa decisão ao perceber que o “casamento não estava dando certo”. “Não podíamos mais fingir. Estávamos ambos infelizes e claramente algo precisava mudar”, revelou o ator em entrevista à revista GQ. O astro de Hollywood contou que sua esposa nunca acreditou em um casamento convencional. “Jada tinha parentes que tinham um relacionamento não convencional, então ela cresceu de uma maneira muito diferente de como eu cresci.” Antes de deixar a monogamia de lado, os artistas tiveram muitas discussões sobre o que seria um relacionamento perfeito e sobre como deveriam agir enquanto casal.

O casamento de Will e Jada aconteceu em 1997 e eles tiveram dos filhos, Jaden Smith, de 23 anos, Willow Smith, de 20 anos. Por muito tempo, eles optaram por viver uma relação monogâmica, mas a crise no matrimônio fez com que eles tratassem a relação de uma outra forma. “Demos confiança e liberdade uns aos outros, acreditando que cada um deve encontrar o seu caminho. E o casamento para nós não pode ser uma prisão. Não sugiro esse caminho para ninguém. Mas as experiências de que a liberdade que demos uns aos outros e o apoio incondicional, para mim, é a mais alta definição de amor”, declarou o artista que estrelou filmes como “À Procura da Felicidade”, “MIB – Homens de Preto” e “Aladdin”. Em julho do ano passado, Jada virou assunto após se tornar público que ela teve um envolvimento com o rapper August Alsina. Nessa época, o relacionamento do casal já era aberto, mas os fãs não sabiam disso. O ator deve lançar em breve um livro com suas memórias.