Will Smith e Chris Rock fazem as pazes após incidente no Oscar 2022

De acordo com o comediante Cedric The Entertainer, os dois atores chegaram a um acordo e resolveram deixar as diferenças para trás

Robyn Beck / AFP Chris Rock falou em recente show sobre o tapa que levou de Will Smith no Oscar



Will Smith e Chris Rock fizeram as pazes após dois anos do incidente no Oscar 2022, onde Smith deu um tapa em Rock. De acordo com o comediante Cedric The Entertainer, os dois atores chegaram a um acordo e resolveram deixar as diferenças para trás. Segundo Cedric, durante uma conversa com o tabloide Mirror, Smith e Rock se sentaram juntos e conversaram sobre o ocorrido, reconhecendo que o tapa foi resultado de anos de desentendimentos e decidiram perdoar um ao outro. O comediante ressaltou que o momento foi desencadeado por questões pessoais de Smith ligadas à sua família.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Cedric The Entertainer afirmou que, apesar do incidente, ele acredita que Will Smith é uma pessoa boa e que a reconciliação entre os dois atores demonstra isso. Ele destacou que, muitas vezes, as pessoas julgam sem compreender a situação por completo e que é importante superar esses momentos difíceis juntos. O comediante enfatizou que a reação das pessoas ao incidente foi baseada apenas no que viram, sem considerar o contexto e as emoções envolvidas. Ele ressaltou que a paz entre Will Smith e Chris Rock é um exemplo de como é possível superar conflitos e seguir em frente, deixando as diferenças no passado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA