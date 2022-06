William Bonner surpreende ao recriar cena de Rocky Balboa na Filadélfia; assista

Apresentador do ‘Jornal Nacional’ contou que foi desafiado pela mulher e topou subir correndo a escadaria do Museu de Arte e comemorar com pulinhos no final

Reprodução/Instagram/realwbonner William Bonner subiu escadaria do Museu de Arte da Filadélfia ao som de 'Gonna Fly Now'



O jornalista William Bonner está curtindo as férias nos Estados Unidos com sua mulher, a fisioterapeuta Natasha Dantas, e surpreendeu os seguidores ao postar um vídeo no qual recria uma clássica cena do personagem Rocky Balboa, interpretado pelo ator Sylvester Stallone. O apresentador do “Jornal Nacional” subiu correndo a escadaria do Museu de Arte da Filadélfia ao som de Gonna Fly Now, de Bill Conti, música feita para “Rocky – O Lutador”, filme de 1976. A cena reproduzida por Bonner tornou a escadaria do museu um ponto turístico e uma estátua de Stallone na pele do famoso lutador de boxe foi colocada no topo da escadaria. Nas redes sociais, o jornalista contou que ao visitar o local foi desafiado por Natasha: “Quando a gente estava junto da estátua do Rocky, na Filadélfia, minha mulher falou assim para mim: ‘Duvido que você suba correndo a escadaria do Museu da Filadélfia que nem o Rocky fez no filme e lá em cima ainda comemorar com pulinhos. Duvido’”. Ele topou o desafio e compartilhou o momento com seus seguidores. A jornalista Renata Vasconcellos, que divide a bancada do “Jornal Nacional” com Bonner, riu do vídeo e comentou: “Uhul”.