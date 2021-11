Mulher de William Bonner passa por cirurgia e agradece apoio do jornalista

Natasha Dantas descobriu um cisco no útero há cinco anos que cresceu e, por isso, precisou retirá-lo

A fisioterapeuta Natasha Dantas, que é casada com o jornalista William Bonner, precisou passar por uma cirurgia na última quarta-feira, 24, para a retirada de um mioma. Nas redes sociais, ela explicou que há cerca de cinco anos sua ginecologista descobriu um cisto, que na época era pequeno, no corpo do útero. “Seguimos o acompanhando. Faço exame preventivo anualmente e isso ajuda a descobrir probleminhas, na maior parte das vezes em fase inicial. Esse ano vimos que esse cisto cresceu e começou a apresentar alguns sintomas. Fui atendida por duas ginecologistas e ambas decidiram retirá-lo”, contou Natasha nesta quinta-feira, 25.

Nesse período em que fez o acompanhamento, o cisto cresceu um centímetro. “O que antes tinha o tamanho de quase 2 cm, ontem já estava com 3 cm. Fizemos tudo direitinho e, graças a Deus, a ‘casinha’ está limpinha agora (risos)”, afirmou. O apresentador do “Jornal Nacional” acompanhou a esposa na cirurgia e ela aproveitou o momento para se declarar nas redes sociais: “Juntos. Parceiros. Em todos os momentos”. Natasha também agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido dos seguidores: “Que todas as vibrações positivas voltem para vocês das melhores formas! Mulheres, cuidem-se”. As apresentadoras Fernanda Gentil e Mari Palma desejaram uma boa recuperação à fisioterapeuta.