William Shatner, de ‘Jornada nas Estrelas’, fará viagem ao espaço com empresa de Jeff Bezos

Ator embarca no dia 12 de outubro e se tornará a pessoa mais velha fazer esse tipo de viagem

Reprodução/Twitter/WilliamShatner/CapJamesKirk/04.10.2021 William Shatner interpretou o capitão James T. Kirk em 'Jornada nas Estrelas'



O ator William Shatner, que ficou conhecido por interpretar o capitão James T. Kirk em “Jornada nas Estrelas”, fará uma viagem ao espaço no próximo dia 12 de outubro. Aos 90 anos, o artista vai decolar do Texas, nos Estados Unidos, e se tornará a pessoa mais velha a embarcar nesse tipo de viagem. “Já faz muito tempo que ouço falar do espaço. Vou aproveitar para ver por mim mesmo. Que milagre”, disse William conforme divulgado pelo The Guardian. O voo vai acontecer pela Blue Origin, empresa de viagens espaciais do fundador da Amazon, Jeff Bezos. O artista será acompanhado por Chris Boshuizen, um ex-engenheiro da Nasa, por Glen de Vries, cofundador de uma empresa de software e Audrey Powers, vice-presidente de operações de missão e voo na empresa de Bezos.

“Agora posso dizer algo. Sim, é verdade! Eu vou ser um ‘homem do foguete!’”, brincou o ator nas redes sociais. Segundo o jornal britânico, o voo deve durar cerca de 10 minutos e levará a tripulação além da Linha Karman, uma fronteira espacial internacionalmente reconhecida que está a cerca de 100 km acima da Terra. O The New York Times ressaltou que o foguete não alcançara a órbita, pois para isso é necessário um foguete “muito mais poderoso”. Bezos falou que já tem mais de US $ 100 milhões em passagens reservadas, mas sua empresa não divulgou os preços das passagens, uma vez que as reservas são feitas de forma particular.