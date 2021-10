Karol Conká assume namoro com jogador de futebol que é ex de Jojo Todynho

Cantora disse que conheceu Polidoro Júnior em uma festa de uma amiga que possuem em comum

Reprodução/Instagram/carlinhosmaiaof/04.10.2021 Polidoro Júnior disse que não teve receio de se relacionar com Karol Conká por causa do 'cancelamento'



A cantora Karol Conká assumiu que está namorando com o jogador de futebol Polidoro Júnior, que viveu um relacionamento polêmico com a cantora Jojo Todynho. Em abril, pouco depois de assumir que estava apaixonada pelo jogador, a campeã de “A Fazenda 12” colocou um fim no seu relacionamento após uma modelo expor na mídia que namorava com Polidoro há dois anos. Na época, ele negou. Karol confirmou o envolvimento com o atleta nas redes sociais em um papo com o influenciador Carlinhos Maia. “Ele é jogador. Joga bola e joga um bolão também (risos)”, brincou a rapper. “A gente se conheceu em uma festa de rap que minha amiga fez. Ele estava lá, pediu um espacinho para tomar um ar, a gente começou a conversar, ele pediu meu número e foi.”

Polidoro disse que não se importou com o fato de Karol estar “cancelada” pelo público após sua marcante participação no “BBB 21”: “Essa nossa amiga sempre fala dela, temos muitos amigos em comum, então foi como se a gente já se conhecesse. Começamos a trocar uma ideia sobre a vida”. A cantora foi eliminada com a maior rejeição da história do reality no mundo e ainda lida com as consequências disso. Depois que saiu do programa, Karol perdeu contratos, amigos e ainda sente medo de ser hostilizada na rua. Ela contou que procurou ajuda psicológica e precisou de medicamento. “O mais dolorido foi me perceber em desequilíbrio, eu pensei que eu era louca. Procurei ajuda psicológica e já cheguei com o diagnóstico que a internet tinha me dado”, comentou a artista. Polidoro disse que estava incentivando Karol a sair e a encarar seus medos. A artista disse que atualmente sente que está em equilíbrio e descartou futura uma participação em “A Fazenda”.