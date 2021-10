‘A Fazenda 13’: Solange Gomes vira piada ao dizer que sofre ‘gostosofobia’

Conversa que a ex-banheira do Gugu teve com Tiago e Victor repercutiu nas redes sociais; assista

Reprodução/Record/04.10.2021 Solange Gomes disse em 'A Fazenda 13' que sofre preconceito por ser gostosa



A modelo Solange Gomes virou assunto nas redes sociais ao dizer em “A Fazenda 13” que sofre de “gostosofobia”. Em um papo com Tiago Piquilo e Victor Pecoraro a ex-banheira do Gugu declarou: “Sabe o que as pessoas acham? É bonitona, então tem 50 homens. Um paga uma conta, o outro dá um carro, o outro dá um apartamento. É isso que passa na cabeça das pessoas e é o contrário, não é nada disso. As pessoas que imaginam isso, é o que eu te falei do preconceito, da ‘gostosofobia’”. Tiago questionou: “O que é gostosofobia?”. E Victor logo acrescentou: “Existe essa palavra?”. Solange então explicou: “Não [existe], mas é um preconceito de uma mulher gostosa, bonita, que trabalhou com a sensualidade”. O vídeo desse diálogo está repercutindo nas redes sociais e o assunto virou piada. “Passando mal com a Solange falando que sofre gostosofobia, sério”, comentou um seguidor. “Queria sofrer gostosofobia”, brincou outro. “Gostosofobia um mal cada dia mais frequente”, ironizou uma pessoa. “A Solange disse que sofre gostosofobia (risos). O Bil na versão feminina”, comentou outra.

KKkkkkkkkkkkkk pior que existe tanta gente assim com esses pensamentos de gostosofobia, realidade paralela https://t.co/b3JsqTcGqg — lady (@ladypontocom) October 4, 2021

"gostosofobia" essa palavra nem existe cara KKKKKKKKKKKK https://t.co/iDG3I5WGxG — kami. (@kamituitta) October 4, 2021

a solange disse que sofre gostosofobia kkkkkkkkkkkkk o bil na versão feminina #AFazenda pic.twitter.com/OZjmhJ8hjU — đᵾđsᶜᵈʳ (@tuittaduds) October 4, 2021