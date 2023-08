William Friedkin, diretor de ‘O Exorcista’, morre aos 87 anos

Cineasta também é lembrado pelo filme ‘Operação França’, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Direção em 1972; causa da morte não foi divulgada

Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Último filme de Friedkin será lançado no Festival de Veneza, que acontecerá entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro



O diretor de cinema William Friedkin morreu nesta segunda-feira, 7, aos 87 anos. A informação foi confirmada por Stephen Galloway, reitor da Universidade de Chapman e amigo de Friedkin. A causa da morte não foi divulgada. O diretor atingiu o ápice de sua carreira na década de 70, quando venceu o Oscar de Melhor Direção em 1972 pelo filme “Operação França“. No entanto, sua maior obra foi o clássico do terror “O Exorcista“, que revolucionou o gênero e rendeu ao artista sua segunda indicação ao prêmio. Seu último filme, “The Caine Mutiny Court-Martial” tem estreia marcada para o Festival de Cinema de Veneza, marcado para acontecer entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro. Além de dirigir a obra, ele também está creditado como roteirista do filme.