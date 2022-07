Xuxa diz que veganismo melhora o namoro e que o homem tem mais ereções

Apresentadora contou que passou a cozinhar após se tornar vegana: ‘Não tem cheiro de bicho morto’

Reprodução/Instagram/xuxameneghel Xuxa é casada com Junno Andrade e ambos são adeptos ao veganismo



A apresentadora Xuxa Meneghel, que desde 2018 é vegana, falou dos benefícios que sente ao levar uma alimentação na qual não consome nada de origem animal. “Muita gente diz que ser vegano é caro. Feijão, arroz, batata frita, salada, legumes é vegano. A maioria das coisas que a gente come diariamente, que são gostosas e baratas, são veganas. Eu, hoje, como mais do que antes, muito mais. E agora cozinho porque não tem mais o cheiro de bicho morto. Era algo que me fazia mal, então não entrava na cozinha”, comentou a artista no último domingo, 10, durante o lançamento do seu livro “Mimi: a Vaquinha Que Não Queria Virar Comida”, na Bienal do Livro em São Paulo. Durante o bate-papo, a apresentadora foi questionada se o namoro vegano era gostoso e respondeu: “É, e essa é uma coisa que é bom falar”.

Xuxa comentou que no documentário da Netflix “Dieta de Gladiadores” foi feito um experimento com três meninos que foram monitorados durante algumas noites para saber quantas ereções teriam. Segundo a apresentadora, o número de ereções dobrou quando os rapazes mantiveram por algumas semanas uma alimentação vegana. “Isso ajuda os homens a saberem que eles ficam mais viris, as mulheres ficam com mais vontade e a pele fica melhor. É verdade, é uma coisa que a gente pode falar porque é provado. É bom vocês saberem disso porque tem gente que fala ‘vou ficar doente’ [por virar vegano], mas você não vai ficar doente”, afirmou Xuxa, que atualmente é casada com o ator Junno Andrade. O marido da apresentadora, assim como sua filha, Sasha, também são adeptos ao veganismo.